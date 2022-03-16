عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يصل الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء إلى دولة الإمارات، في زيارة تتناول أزمة أوكرانيا، واستقرار أسواق الطاقة.



واستٌقبل جونسون لدى وصوله المطار، من قبل المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني في تغريدة على حسابه بتويتر، إن جونسون يزور دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لإجراء محادثات حول الطاقة والأمن الإقليمي والدبلوماسية الدولية، كجزء من عمل المملكة المتحدة لتحفيز العمل العالمي بشأن "غزو" أوكرانيا.

وفي تغريدة له على تويتر فور وصوله دولة الإمارات، قال جونسون: "نحن نواجه واقعا جديدا علينا مواجهته مع حلفائنا.... أزور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما شريكان رئيسيان في ضمان الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة العالمية بعد الغزو الروسي غير المسبوق والوحشي وغير القانوني"، وفق تعبيره.