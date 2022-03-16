بالأرقام.. عودة الإصابات بكورونا حول العالم إلى الارتفاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، إن الإصابات الأسبوعية حول العالم بفيروس كورونا زادت لأول مرة منذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.



وأوضحت المنظمة أن الحالات المسجلة في الأسبوع الثاني من مارس(أّار) الجاري ارتفعت 8% مقارنة مع الأسبوع الأول منه، وأعلنت تسجيل أكثر من 11 مليون إصابة، و43 ألف وفاة بالفيروس بين 7 و 13 مارس(أذار) الجاري.

وأشارت المنظمة إلى ارتفاع الأعداد بشكل خاص في غرب الباسيفيك، وأفريقيا مقارنةً مع الأسبوع السابق، بزيادة 29% و12% على الترتيب، مضيفة أن نسبة الزيادة الأسبوعية في أوروبا كانت 2%، في حين شهد شرق المتوسط وجنوب شرق آسيا والأمريكيتين الشمالية والجنوبية انخفاض الأعداد المسجلة.

وبلغ إجمالي الإصابات في العالم منذ بداية الجائحة 455 مليوناً، و6 ملايين وفاة.