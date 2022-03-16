شكرا لقرائتكم خبر عن النائب الأول لرئيس البرلمان العربى يهنئ الخارجية بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، التهنئة إلى الوزير سامح شكري وزير الخارجية وجميع أعضاء السلك الدبلوماسي والعاملين به بمناسبة مرور قرن من الزمان على إنشاء الوزارة.

وأكد النائب علاء عابد أن الدبلوماسية المصرية أصبحت مدرسة في عالم السلك الدبلوماسي وأصبحت خبراتها تضاهي أعتي وأكبر المدارس العالمية بفضل خبرات أبنائها المتراكمة علي مدار 100 عام.

وأشار النائب الأول للبرلمان العربي، أن المعارك الدبلوماسية التي خاضتها وزارة الخارجية في السنوات الماضية تدرس في أكبر الأكاديميات الدبلوماسية وخاصة المعارك التي واكبت الحروب التي خاضتها الدولة المصرية وعلى رأسها معركة الاستقلال الوطني وآخرها معركة توضيح الحقائق عقب ثوره الشعب المصري ضد حكم جماعة الإخوان الارهابية في 30 يونيو 2013.

وأضاف النائب علاء عابد، أن الدبلوماسية شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقة كبيرة في العالم وأصبحت ذراع مصر القوي في الدفاع عن مواقفها القوية في مختلف القضايا العالمية كما تولي عدد كبير من أبناء وزارة الخارجية مناصب دولية في مختلف المؤسسات الدولية.

ووجه النائب علاء عابد، التحية لوزارة الخارجية علي دورها في تحقيق استقلال القرار المصري دوليا ودورها في الدفاع من مصر شبعا وحكومة، مشيرا إلى أن الاحتفال بمرور قرن علي إنشاء وزاره الخارجية يتواكب مع الاحتفالات بانتصار الدبلوماسية المصرية في معركه تحرير طابا يوم 19 مارس 1989.

يذكر ان وزارة الخارجية، تحتفل يوم 15 مارس من كل عام بيوم الدبلوماسية المصرية، ولكن هذا العام يختلف الاحتفال لمرور مائة عام على إعادة العمل بوزارة الخارجية عام 1922، إثر توقفها على وقع إعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1914.

ويتوافق الاحتفال بيوم الدبلوماسية المصرية مع ذكرى عودة عمل وزارة الخارجية المصرية بعد إعلان الاستقلال عن بريطانيا في 22 فبراير 1922 وذلك إثر إلغاء وزارة الخارجية المصرية لمدة سبع سنوات بعد إعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1914 باعتبارها أحد أهم مظاهر السيادة والاستقلال وتحويل اختصاصاتها إلى المندوب السامي البريطاني، حيث أبلغت الحكومة البريطانية في يوم 15 مارس 1922 الدول التي كان لها ممثلون في القاهرة بأن الحكومة المصرية قد "أصبحت الآن حرة في إعادة وزارة الخارجية، ومن ثم فإن لها إقامة تمثيل دبلوماسي وقنصلي في الخارج".