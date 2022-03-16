حبس المتهم بقتل عروسه القاصر في شهر العسل بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمرت نيابة قليوب بمحافظة القليوبية، حبس "محمد.س.ع"، 28 عامًا، نجار مسلح، لاتهامه بقتل زوجته "سمر.ع.ر"، 15 عامًا، في شهر العسل بقرية بلقس مركز قليوب، والمعروفة بـ"عروسة قليوب القاصر"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير الطبيب الشرعي للمتوفاة، والتحفظ على السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة، وإحالته للطب الشرعي لفحصه.

وشيع أهالي منطقة بلقس بقليوب، أمس الثلاثاء، جثمان العروس المقتولة على يد عريسها، بسبب مصروف المنزل.

وعبر أهالي القرية عن حزنهم على العروس التي تبلغ من العمر 14 عامًا، والتي تزوجت منذ 20 يوما فقط وما زالت قاصر لم تعيش طفولتها.

وأكد الأهالي، أن العروس تتمتع بسمعة طيبة، ومن أسرة فقيرة، مطالبين بالقصاص العادل من قاتلها.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة فتاة داخل أحد العقارات بناحية قرية بلقس، وبها عدة طعنات في الظهر.

جرى إخطار اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية، وجرى نقل الجثة إلى مسشتفى قليوب، وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة قاصر وقامت والدتها بتزويجها بعد وفاة والدها، وبعدها بحوالي 20 يومًا فقط دبت الخلافات بينها والزوج فطعنها بالسكين وفر هاربًا.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم ووالدة العروس وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.