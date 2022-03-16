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بالصور- 170 فتاة في قطار الشباب يزرن المركز الثقافي الإفريقي بأسوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

زار اليوم الأربعاء، 170 فتاة من المشاركات في رحلات قطار الشباب برنامج "اعرف بلدك" المركز الثقافي الأفريقي بمدينة أسوان.

وقالت المهندسة إيرين فايز مدير عام المتحف، إن الشباب المشاركين جاءوا من محافظات "القاهرة والجيزة والغربية وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ".

وأضافت أن الفتيات استمعن إلى شرح لمقتنيات المركز، ومجسمات السد العالي وخزان أسوان، وتراث دول حوض النيل، وقاعة الإله حابي ووادي النيل، وأجرين جولة للتمتع والتنزه داخل المساحات الخضراء بالمتحف.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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