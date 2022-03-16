القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس إيرلندا الرئيس مايكل دي هيغينز، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب إيرلندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس إيرلندا الرئيس مايكل دي هيغينز بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب إيرلندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.