كوريا الشمالية تفشل في إطلاق قذيفة مجهولة

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في سول في بيان: «أطلقت كوريا الشمالية مقذوفا مجهولا من منطقة سونان نحو الساعة التاسعة والنصف اليوم، لكن التقديرات أن عملية الإطلاق فشلت مباشرة بعد حدوثها».
وتعد عملية الإطلاق الفاشلة التجربة العسكرية العاشرة لبيونج يانج هذا العام، بعد سبع تجارب صاروخية وتجربتين وصفتهما كوريا الشمالية بأنهما لـ«قمر استطلاع صناعي».
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