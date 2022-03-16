كوريا الشمالية تفشل في إطلاق قذيفة مجهولة

أكد الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت، الأربعاء، مقذوفا غير محدد، مضيفا أن عملية الإطلاق فشلت بشكل فوري. يأتي الإطلاق بعد تحذيرات أمريكية وكورية جنوبية بأن كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بالمدى الكامل لأول مرة منذ 2017.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في سول في بيان: «أطلقت كوريا الشمالية مقذوفا مجهولا من منطقة سونان نحو الساعة التاسعة والنصف اليوم، لكن التقديرات أن عملية الإطلاق فشلت مباشرة بعد حدوثها».

وتعد عملية الإطلاق الفاشلة التجربة العسكرية العاشرة لبيونج يانج هذا العام، بعد سبع تجارب صاروخية وتجربتين وصفتهما كوريا الشمالية بأنهما لـ«قمر استطلاع صناعي».