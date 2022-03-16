القوات الروسية تدمر 128 منشأة عسكرية في أوكرانيا

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الناتو يحذر من استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية في أوكرانيا
أعرب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، عن قلقه من أن تحاول روسيا إيجاد ذريعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا.قائلا:...
أوكرانيا تعترف بصعوبة الانضمام إلى الناتو
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إنه "يجب أن نعترف" بأن أوكرانيا لن تتمكّن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي...
الخارجية الروسية تنشر قائمة بـ 13 اسما من القيادات الأمريكية على قوائم الحظر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء عن إدراج رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على...
بعد فشل الجولات السابقة .. جولة رابعة من المفاوضات الروسية الأوكرانية
أعلن مسؤول أوكراني كبير أن الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا استؤنفت الثلاثاء بعدما توقفت في اليوم السابق، مشيرا إلى...
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