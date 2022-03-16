القوات الروسية تدمر 128 منشأة عسكرية في أوكرانيا

الناتو يحذر من استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية في أوكرانيا أعرب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، عن قلقه من أن تحاول روسيا إيجاد ذريعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا.قائلا:... أبها: دوت الخليج، الوكالات أبها: دوت الخليج، الوكالات 12 شعبان 1443 هـ 12 شعبان 1443 هـ

أوكرانيا تعترف بصعوبة الانضمام إلى الناتو قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إنه "يجب أن نعترف" بأن أوكرانيا لن تتمكّن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي... كييف: الوكالات كييف: الوكالات 12 شعبان 1443 هـ 12 شعبان 1443 هـ

الخارجية الروسية تنشر قائمة بـ 13 اسما من القيادات الأمريكية على قوائم الحظر أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء عن إدراج رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على... موسكو الوكالات موسكو الوكالات 12 شعبان 1443 هـ 12 شعبان 1443 هـ

بعد فشل الجولات السابقة .. جولة رابعة من المفاوضات الروسية الأوكرانية أعلن مسؤول أوكراني كبير أن الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا استؤنفت الثلاثاء بعدما توقفت في اليوم السابق، مشيرا إلى... كييف: الوكالات كييف: الوكالات 12 شعبان 1443 هـ 12 شعبان 1443 هـ

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