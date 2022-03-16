انتعاش الطلب على تذاكر السفر رغم ارتفاع الأسعار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ 6 دقائق

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الطلب على تذاكر السفر انتعش بسرعة كبيرة، الأمر الذي سيساعد شركات الطيران على استيعاب تكاليف وقود الطائرات المرتفعة.

في هذا الشأن، نقلت الصحيفة عن مسؤولين تنفيذيين في شركات الطيران إن الطلب انتعش بسرعة أكبر مما كان متوقعا.

وقال غلين هاونشتاين، رئيس شركة دلتا إيرلاينز الأميركية، إن شركته “تشهد زيادة في الطلب لا مثيل لها”.

وبدأت رحلات الطيران تعاني من الطرقات الطويلة لتجنب المجال الجوي المغلق، بسبب العقوبات التي شنها الغرب على روسيا، والتي جعلت صناعة الطيران في مرمى نيرانها.

ولتغطية الزيادات في أسعار الوقود، تحاول شركات الطيران عادة زيادة الأسعار وخفض الطيران الأقل ربحا، مما يؤدي إلى عدد أقل من الرحلات الجوية وبالتالي ارتفاع الأسعار للمسافرين.

الى ذك، تساءل بعض محللي الصناعة عما إذا كانت هذه التحركات ستنجح هذه المرة، حيث يمثل المسافرون بغرض الترفيه حصة الأسد من الزبائن الآن، ووسط انتعاش لا يزال هشا وعرضة للانتكاسات المفاجئة.

غير ان المديرين التنفيذيين لشركات الطيران، أكدوا الثلاثاء، أنهم واثقون من أن قواعد اللعبة لا تزال تعمل.

واشار مسؤولون تنفيذيون الى ان المسافرين على استعداد لدفع أسعار أعلى، مما يسمح لشركات الطيران برفع الأسعار لمراعاة ارتفاع تكاليف النفط من دون تقويض الطلب.

وتظهر الارقام ان ارتفاع أسعار التذاكر لم يؤثر حتى الآن على الطلب، ففي شبط، ارتفعت حجوزات التذاكر المحلية في الولايات المتحدة والإيرادات فوق مستويات عام 2019 لأول مرة منذ آذار 2020.

وقالت شركتا دلتا وأميركان إيرلاينز إنهما سجلتا أيام مبيعات قياسية الأسبوع الماضي.

وأوضحت شركات الطيران أنها ترى أيضا علامات مشجعة على سفر رجال الأعمال، وهو قطاع مربح كان أبطأ في التعافي مع تأخر الشركات في إعادة العمال إلى المكاتب.