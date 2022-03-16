تقرير بريطاني: روسيا تبحث عن خطط لتعويض خسائرها في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط، تفاجأت القوات الروسية بالمقاومة الأوكرانية التي عرقلت تقدمها في العديد من النقاط والمناطق. ويواصل الرئيس الاوكراني تأكيده، أن القوات الأوكرانية ستواصل مقاومتها ولن تستسلم أبدا.

في هذا الاطار، أفاد تقييم استخباراتي عسكري، نشرته وزارة الدفاع البريطانية بأن القوات الروسية تكافح لتنفيذ عملياتها الهجومية بسبب “المقاومة الأوكرانية المستمرة التي واجهتها منذ غزوها غير المبرر”.

واشارت الوزارة، الأربعاء، في منشور على تويتر، الى ان جيش فلاديمير بوتين عانى من خسائر فادحة، لدرجة أن روسيا “تسعى بشكل متزايد لاستقدام عناصر إضافية، لتعزيز قواتها وتعويض خسائرها العسكرية في أوكرانيا”.

وبسبب هذه الخسائر، اضاف التقرير انه من المحتمل أن “تكافح” روسيا لشن عمليات هجومية في مواجهة المقاومة الأوكرانية المستمرة. واستمرار الخسائر البشرية سيجعل من الصعب على روسيا “تأمين الأراضي المحتلة”.

وتزامن تقييم المخابرات العسكرية مع حظر تجول في كييف لمدة 36 ساعة، بعدما قتلت الغارات الجوية والقصف الروسي عشرات الأشخاص، فيما تواصل القوات الروسية “مهمتها” للاستيلاء على العاصمة الأوكرانية، وفقا لصحيفة “إندبندنت”.

الى ذلك، كشفت وزارة الدفاع أن روسيا “كانت مضطرة إلى استقدام المزيد من المقاتلين لتعزيز قواتها في أوكرانيا، حيث يبدو أن محاولاتها للإطاحة بنظام الحكم في أوكرانيا قد تعثرت”، مشيرةً الى ان “روسيا تقوم بإعادة نشر قوات من مناطق بعيدة، مثل المنطقة العسكرية الشرقية، وأسطول المحيط الهادئ، وأرمينيا. كما أنها تسعى بشكل متزايد إلى الاستعانة بمصادر غير نظامية، مثل الشركات العسكرية الخاصة (فاغنر)، والمرتزقة السوريين، وغيرهم”.

وقالت انه “من المرجح أن تحاول روسيا استخدام هذه القوات للاحتفاظ بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها، ودعم قواتها القتالية لاستئناف العمليات الهجومية المتوقفة”.