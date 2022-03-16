شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترد على قرار أمريكا بفرض عقوبات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، أن الهجمات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة لن تمر دون رد، مؤكدة أن العقوبات تدفع العلاقات الثنائية إلى طريق مسدود.

وأضافت أن هذا العمل العدائي الجديد، يستمر في دفع العلاقات الروسية الأمريكية إلى مأزق أعمق ويمنع الحفاظ على عدد قليل من قنوات التفاعل والتعاون بين الدولتين.

يأتي هذا ردًا على قرار وزارة الخزانة الأمريكية، فرض إجراءات تقييدية جديدة ضد 15 فردا في روسيا وبيلاروس، بما في ذلك شخصيات رفيعة المستوى في القيادة العسكرية الروسية.

في الوقت نفسه أفادت وسائل إعلام أوكرانية، أن كييف تعرضت لقصف صاروخي مؤكدة تصاعد الدخان من عدة مناطق في العاصمة.

وكشفت هيئة الأركان الأوكرانية، أن طائراتها شنت 9 ضربات جوية استهدفت طوابير من العتاد العسكري للقوات الروسية.

وأوضحت أن قواتها المسلحة، شنت ضربات ساحقة على مجموعة من القوات الروسية في مناطق مختلفة، مشيرة إلى أنه تم تدمير 3 مقاتلات روسية من طراز “سو 34” وإسقاط مروحية و3 مسيرات واعتراض صاروخين.

وأكدت أن القوات الروسية الخليج 365 شن هجمات بالقذائف والقنابل على البنية التحتية والمناطق السكنية.