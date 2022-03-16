أميركا تفرض عقوبات جديدة على الرئيس البيلاروسي

واشنطن: فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات جديدة على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو فيما تسعى واشنطن إلى معاقبة الدول التي أيدت الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية لوكاشنكو بأنه "رئيس حكومة فاسدة في بيلاروسيا التي تفيد شبكة محسوبياتها دائرته الداخلية ونظامه".

كما فرضت واشنطن عقوبات على زوجته.

ولا ترتبط هذه الإجراءات العقابية بشكل مباشر بالحرب في أوكرانيا، لكنها جزء من العقوبات الدولية التي تستهدف روسيا وبيلاروسيا.

فقد مرّ عدد من القوات الروسية التي دخلت أوكرانيا عبر بيلاروسيا.

كذلك، تستهدف هذه العقوبات قاضية في موسكو بموجب قانون "ماغنيتسكي" الذي يهدف إلى محاربة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وتشمل العقوبات أيضاً 3 مسؤولين شيشانيين والوزارة الملحقين بها، بسبب مشاركتهم في توقيف أويب تيتييف المسؤول عن منظمة "ميموريال" غير الحكومية في الشيشان والذي أدين في قضية مخدرات اعتبرت ملفقّة ليطلق سراحه بعد أشهر.

ونقل البيان عن مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية أندريا غاكي قولها "إن عقوبات اليوم تظهر أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض عواقب ملموسة على الأشخاص الذين يتورطون في الفساد أو المرتبطين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وأضافت "ندين الهجمات الروسية على الممرات الإنسانية في أوكرانيا وندعو روسيا إلى إنهاء حربها الوحشية غير المبررة ضد أوكرانيا".