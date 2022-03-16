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تراجع حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" بـ 41.4% خلال أسبوع بروسيا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تراجع حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" بـ 41.4% خلال أسبوع بروسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

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أعلنت المصلحة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان "روس بوتريب نادزور" عن تراجع معدل إصابات "كوفيد-19" في الأسبوع الماضي بنسبة 41.4%.

 

يأتي ذلك في ظل نتائج الأسبوع العاشر من عام 2022، حيث تم تسجيل 361 ألفا و292 حالة إصابة بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19"، بينما بلغ معدل الإصابة 246.20 لكل 100 ألف من السكان، وهو ما يقل بنسبة 41.4% عن الأسبوع الماضي.

 

ضمن ذلك تضمنت الإحصائية أن 8.2% من الحالات في 3 مناطق هي: موسكو 2.7%، وبطرسبورغ 4.5، وضواحي موسكو 1%)، بينما توزع ما تبقى من 91.8% على بقية المناطق في البلاد.

 

كما جاء في بيان "روس بوتريب نادزور" على لسان رئيستها، آنا بوبوفا، أن 97% من جميع الحالات المؤكدة كانت من دون أعراض.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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