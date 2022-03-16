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البرازيل تعلن تسجيل أول إصابتين بمتحور "دلتاكرون"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

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أعلن وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كيروجا تسجيل أول إصابتين بمتحور "دلتاكرون" الذي يعتقد أنه ناجم عن متحوري "دلتا" و"أوميكرون" من فيروس .

 

وقال كيروجا في تصريح: "تم تسجيل أول إصابتين بمتحور "دلتاكرون" لفيروس كورونا في البرازيل".

 

وأضاف أن "هذا المتحور يرجح أنه مزيج من المتحورين "دلتا" و"أوميكرون"، وينتشر في فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا".

 

وتابع: "لقد رصد اختصاصيو الجينوم لدينا إصابتين في البرازيل، واحدة في ولاية أمابا، والثانية في ولاية بارا".

 

وتم تسجيل حوالي 29.4 مليون إصابة بفيروس كورونا في البرازيل منذ بداية الجائحة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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