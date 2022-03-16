شكرا لقرائتكم خبر عن بالرغم من الحرب.. زيادة صادرات غازبروم الروسية إلى 9 دول أوروبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

على الرغم من الغزو الروسي لأوكرانيا، وخروج الشركات الكبرى من روسيا، والعقوبات الاقتصادية الأمريكية والغربية على روسيا؛ أعلنت شركة “غازبروم” الروسية، أمس الثلاثاء، بأنها زادت صادراتها من الغاز الطبيعي في الأيام الخمسة عشر الأولى من مارس الجاري إلى تسع دول أوروبية.

وأضافت أن صادرات الغاز الطبيعي إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة زادت في شهري يناير وفبراير من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، وفقًا لـ”روسيا اليوم”

وارتفعت صادرات الغاز الطبيعي إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة في يناير الماضي بنسبة 38.9% وفي فبراير الماضي بنسبة 15.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وأشارت الشركة إلى أن صادرات الغاز الطبيعي إلى 9 دول أوروبية ارتفعت في الفترة من 1 – 15 مارس الجاري، إذ صعدت إلى إيطاليا بنسبة 51.7%، وإلى بولندا بنسبة 71.8%، وإلى كرواتيا بنسبة 110.9%، وإلى اليونان بنسبة 34.6%، وإلى بلغاريا بنسبة 24.4%، وإلى تركيا بنسبة 21.1%.