شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني يوجه كلمة للكونجرس الأمريكي عبر تقنية الفيديو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يوجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم، كلمة للكونغرس الأميركي عبر تقنية الفيديو، وفقًا لـ”العربية”.

وشارك رؤساء حكومات بولندا وتشيكيا وسلوفينيا في اجتماع عقد في كييف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، مساء أمس الثلاثاء.

وقال زيلنسكي “اليوم زار كييف 3 رؤساء حكومات صديقة ولهذه الزيارة دلالة كبيرة في هذا الوقت الصعب”.

وتعتبر أول زيارة رسمية يقوم رؤساء حكومات هذه الدول للعاصمة الأوكرانية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.