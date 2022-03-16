شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا ترفع الحظر عن السفن السياحية في أبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت أستراليا رفع الحظر عن السفن السياحية في 17 أبريل 2022م المقبل؛ بعد حوالي عامين من فرض قيود مواجهة فيروس كورونا، بهدف تعزيز قطاع السياحة الذي تضرر بشدة من قيود الوباء.

وقالت الحكومة الأسترالية إنها قررت التعايش مع الفيروس التاجي، بعد أن وصلت مستويات التحصين لأعلى مستوياتها، ما ينعكس إيجابيا على اقتصاد وسياحة البلد.

مما يذكر أن أستراليا كانت حظرت دخول السفن السياحية في مارس 2020م، عندما كانت مصدرا لنحو 20 % من الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا.