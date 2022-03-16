إيران والصين يبحثان مفاوضات الملف النووي

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال مع نظيره الصيني وانغ يي، إن إيران مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن وحل القضايا العالقة النهائية من خلال التشاور مع الأطراف المعنية من أجل العمل باتجاه اتفاق جيد.وشكر الصين على دورها البناء في المفاوضات، معربا عن أمله في مواصلة الصين تقديم هذا الدعم.

من جانبه، قال وانغ، إن الصين تدعم دائما التوصل إلى اتفاق مبكر بشأن استئناف الامتثال للاتفاق النووي، مؤكدا انفتاحها ودعمها للجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية.

وأكد أن "الجانب الصيني يتفهم مخاوف إيران المشروعة، ويدعم إيران في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة، ويرفض العقوبات الأحادية الجانب التي لا تستند لأي أساس في القانون الدولي".

