وفاة فنانة عمانية شهيرة

ولقي هذا النبأ الحزين صدى في مواقع التواصل الاحتماعي حيث نعت أصوات في المجال الفني وعدد كبير من المواطنين العاديين هذه الفنانة التي تواصل إبداعها لأكثر من أربعة عقود.

وكتبت الإعلامية مي العيدان على حسابها في " تويتر" في نعي شمعة محمد قائلة: "وفاة الفنانة العمانية شمعه محمد اثر سكته قلبيه. . اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وتجاوز عنها وانزلها منزل حسن واحشرها مع الصالحين والصديقين لا تبخلوا عليها بالدعاء . . فالدعاء رزق الميت".



يشار إلى أن الفنانة شمعة محمد، هي مواطنة عمانية ولدت في 19 شباط 1958 بالكويت، وتوزعت دراستها بين الكويت والبحرين، فيما انطلق مشوارها الفني في عام 1975.

وكانت الفقيدة قد شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، وارتدت الحجاب في عام 2006، وهي متزوجة ولها من الأبناء أربعة.

