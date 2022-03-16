اخبار العالم

وفاة فنانة عمانية شهيرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر وفاة فنانة عمانية شهيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن في مسقط عن وفاة الفنانة العمانية شمعة محمد، عن عمر يناهز 64 عاما، وذلك إثر سكتة قلبية في ، حيث كانت تصور أحد الأعمال لصالح قناة تلفزيونية.
ولقي هذا النبأ الحزين صدى في مواقع التواصل الاحتماعي حيث نعت أصوات في المجال الفني وعدد كبير من المواطنين العاديين هذه الفنانة التي تواصل إبداعها لأكثر من أربعة عقود.

وكتبت الإعلامية مي العيدان على حسابها في " تويتر" في نعي شمعة محمد قائلة: "وفاة الفنانة العمانية شمعه محمد اثر سكته قلبيه. . اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وتجاوز عنها وانزلها منزل حسن واحشرها مع الصالحين والصديقين لا تبخلوا عليها بالدعاء . . فالدعاء رزق الميت".


يشار إلى أن الفنانة شمعة محمد، هي مواطنة عمانية ولدت في 19 شباط 1958 بالكويت، وتوزعت دراستها بين الكويت والبحرين، فيما انطلق مشوارها الفني في عام 1975.

وكانت الفقيدة قد شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، وارتدت الحجاب في عام 2006، وهي متزوجة ولها من الأبناء أربعة.

ExtImage-6718408-1025047680.jpg
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا