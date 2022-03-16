فشل عملية إطلاق "مقذوف غير محدد" لكوريا الشمالية.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت "قذيفة غير معروفة" اليوم الأربعاء وهو ما يبدو أنه فشل فور الإطلاق، وذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام يابانية بإطلاق كوريا الشمالية المسلحة نوويا ما يشتبه أنه صاروخ.



ويأتي الإطلاق بعد أن حذرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أن كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بالمدى الكامل لأول مرة منذ 2017.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن القذيفة أطلقت من مطار قرب العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يونغ.

وقال البيان "من المفترض أنها فشلت على الفور بعد الإطلاق".

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن مصدرا في وزارة الدفاع اليابانية وصف القذيفة بأنها صاروخ باليستي محتمل.

وشهد المطار عددا من عمليات الإطلاق في الآونة الأخيرة، منها ما كانتا في 27 فبراير والخامس من مارس.

وقالت كوريا الشمالية إن تلك التجارب كانت لتطوير مكونات قمر صناعي للاستطلاع ولم تحدد الصاروخ المستخدم، لكن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قالتا إنهما من اختبارات نظام صاروخ باليستي عابر للقارات جديد.

أطلقت كوريا الشمالية صواريخ بوتيرة غير مسبوقة هذا العام، وأجرت الدولة المنعزلة تجربتها التاسعة للأسلحة في الخامس من مارس آذار، مما أثار إدانة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

وقالت القوات الأمريكية في آسيا يوم الثلاثاء إن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن قادت تدريبات عسكرية في البحر الأصفر، وكثفت مدفعية الدفاع الجوي في قاعدة أوسان الجوية بكوريا الجنوبية التدريبات ردا على زيادة نشاط الصواريخ الكورية الشمالية.

كان نظام الصواريخ البالستية العابرة للقارات الجديد هواسونج-17 قد تم الكشف عنه في عرض عسكري عام 2020 وظهر مرة أخرى في معرض دفاعي في أكتوبر تشرين الأول 2021.

ولم يظهر المدى الكامل للصاروخ في عمليتي الإطلاق في 27 فبراير والخامس من مارس، وقال محللون إن كوريا الشمالية ربما استخدمت مرحلة واحدة فقط من الصاروخ أو عدلت كمية الوقود فيه للطيران على ارتفاعات منخفضة.

وقال مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون الأسبوع الماضي إن هواسونج-17 سيكون أكبر نظام صواريخ باليستية عابرة للقارات لدى كوريا الشمالية، ويبدو أنها تجدد بعض الأنفاق في موقع تجاربها النووية المغلق.

ولم تختبر كوريا الشمالية صواريخ باليستية عابرة للقارات أو قنبلة نووية منذ 2017، لكنها تقول إنها يمكن أن تستأنف مثل هذه التجارب لأن محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة تعثرت.