الرئيس الأمريكي يعتزم الإعلان عن مساعدات "ضخمة" لأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

توقع مسؤول بالبيت الأبيض أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء مساعدات أمنية إضافية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.



وكانت إدارة الرئيس جو بايدن طلبت 10 مليارات دولار أخرى، للمساعدة في حماية أوكرانيا من الهجوم الروسي، ضمن محادثات الميزانية الجارية بالفعل.

وأوضحت القائمة بأعمال مدير مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، في منشور المدونة، بأن الأموال مطلوبة بشكل عاجل، وسيكون تقديم 10 مليارات دولار لأوكرانيا تصعيدا سريعا لمبلغ 1.4 مليار دولار قدمته الولايات المتحدة منذ عام 2021، وهو انعكاس للأزمة الناجمة عن الهجوم الروسي الذي بدأ الشهر الماضي.

والأسبوع الماضي، أخبر مسؤولو إدارة بايدن مساعدي الكونغرس أن طلباتهم ستشمل 3.5 مليار دولار للبنتاغون و2.9 مليار دولار للمساعدات الإنسانية حيث تسبب الهجوم الروسي في فرار أكثر من مليون لاجئ أوكراني من بلادهم.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ضرورة مواصلة المفاوضات الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن مواقف الطرفين تبدو "أكثر واقعية".

وقال في تسجيل مصور على "تيليجرام": "يجب على الجميع بمن فيهم ممثلونا في وفد المفاوضات مع روسيا.. هذا مهم وصعب في ذات الوقت لكنه مهم... الاجتماعات مستمرة، لأنها تقدم التقارير إلي، وتبدو المواقف التفاوضية أكثر واقعية".

وأضاف: "لا يزال الأمر بحاجة إلى وقت للتوصل إلى حلول لصالح أوكرانيا".

من جهته، أفاد ميخائيل بودولاك مستشار زيلينسكي بأن "المفاوضات الروسية الأوكرانية ستستمر".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن "كييف لا تظهر موقفا جادا تجاه إيجاد حلول مقبولة للطرفين خلال المفاوضات مع موسكو".