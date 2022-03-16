كوريا الجنوبية تعلن فشل إطلاق "مقذوف" لجارتها الشمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت الأربعاء "مقذوفا غير محدد"، لكن بدا أن عملية الإطلاق فشلت بشكل فوري.



وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان: "أطلقت كوريا الشمالية مقذوفا مجهولا من منطقة سونان في وقت مبكر من صباح الأربعاء، لكن التقديرات أن عملية الإطلاق فشلت مباشرة بعد حدوثها".

يأتي ذلك بعدما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن مصدر بوزارة الدفاع في اليابان قوله، :إن" كوريا الشمالية أطلقت قذيفة قد تكون صاروخا".

وكانت كوريا الشمالية أجرت يومي 26 فبراير/شباط و4 مارس/آذار تجارب كانت تهدف إلى اختبار "عناصر منظومة جديدة" لصواريخ باليستية عابرة للقارات، بحسب مسؤولين أمريكيين.

وسبق لبيونج يانج أن قالت بعد هذه التجارب في نهاية فبراير/شباط ومطلع مارس/آذار إن الأمر يتعلق بتجارب لتطوير أقمار اصطناعية.

وفشلت واشنطن وشركاؤها مطلع الأسبوع الماضي في إقرار نص في مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية بسبب معارضة روسيا والصين.

ورغم العقوبات الدولية الصارمة المفروضة عليها، جراء تجاربها النووية واختبارها صواريخ بالستية عابرة للقارات، ترفض بيونج يانج حتى الآن كل عروض الحوار منذ فشل قمة العام 2019 بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي حينذاك دونالد ترامب.

وكثفت كوريا الشمالية تحديث جيشها وحذرت في يناير/كانون الثاني الماضي من أنها قد ترفع قرار التجميد الذي فرضته بنفسها على التجارب على صواريخ طويلة الأمد وأسلحة نووية.