روسيا تفرض عقوبات على الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت روسيا الثلاثاء إنها فرضت عقوبات على الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزراء بإدارته أبرزهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.



وأُدرجت روسيا، بالإضافة إلى بايدن وبليكين، وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وآخرين، في قائمة تضم 13 فردا، إلى جانب وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

ومنعت السلطات الروسية هذه القائمة من دخول روسيا ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين روس.

وزارة الخارجية الروسية قالت إنها تحافظ على علاقات رسمية مع واشنطن وإذا لزم الأمر فستضمن إمكانية إجراء اتصالات رفيعة المستوى مع المدرجين في القائمة.

وقد فرضت واشنطن،الثلاثاء، عقوبات جديدة مرتبطة بدولتي روسيا وبيلاروسيا على خلفية الحرب ضد أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن العقوبات الجديدة شملت قاضيا روسيا ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

يأتي ذلك فيما قالت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء، إنها أضافت 350 اسما جديدا على قوائم العقوبات التي تفرضها على روسيا، وتسع أسماء جديدة على قوائمها للعقوبات الإلكترونية.

ومن بين أولئك الذين خضعوا لأحدث جولة من العقوبات الملياردير أندريه ميلنيشينكو الذي امتلك مجموعة يوروكيم الكبرى لإنتاج الأسمدة وشركة الفحم سويك، وبيوتر أفين وهو مستثمر نفطي بنى إمبراطورية أعمال أوروبية تقدر قيمتها الصافية بحوالي 4.7 مليار دولار، ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

كما قررت اليابان تجميد أصول 17 فردا روسيا جديدا، ما يرفع إجمالي عدد الروس الذين تستهدفهم العقوبات اليابانية على خلفية حرب أوكرانيا إلى 61 شخصا.

تأتي الخطوة بعد أن فرضت الولايات المتحدة الجمعة الماضية عقوبات على عدد كبير من الروس من بينهم الملياردير فيكتور فيكسلبرج و12 عضوا في مجلس الدوما، وهو مجلس النواب الروسي.