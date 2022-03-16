الفصل الأخير.. حسم طعن محمد رمضان على تغريمه 6 ملايين لـ"أبواليسر" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تُصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الحُكم في طعن الفنان محمد رمضان على حُكم إلزامه بتعويض 6 ملايين جنيه للطيار الراحل أشرف أبواليسر.

ورفضت محكمة النقض في 18 نوفمبر 2021 استشكال "رمضان" لوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في موضوع الطعن الذي تحدد له جلسة اليوم.

كانت محكمة مستأنف الاقتصادية، أيدت في 7 أبريل 2021 إلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

بدأت أزمة "رمضان وأبواليسر" بصورة نشرها الفنان على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبواليسر قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، ما تسبب في توقيع عقوبة من هيئة الطيران على الطيار بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاك معايير السلامة أثناء الطيران.

وعلى خلفية الأزمة، أصيب الطيار أشرف أبواليسر بأزمة صحية حادة ونقل إلى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات لأكثر من شهر ثم توفي في 24 أبريل 2021.