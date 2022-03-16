رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا يؤكدون دعمم لأوكرانيا خلال لقاء مع زيلينسكي



محمد اسماعيل - القاهرة - برلين/موسكو- (د ب أ):

أكد رؤساء وزراء بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تضامنهم ودعمهم خلال زيارتهم كييف.

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في تغريدة عبر تويتر: "هنا، في كييف التي مزقتها الحرب، يُصنع التاريخ. وهنا تحارب الحرية عالم الاستبداد. وهنا يبقى مستقبلنا جميعا معلقا في الميزان".

ودعا نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي إلى تشكيل بعثة دولية لحفظ السلام تكون قادرة على الدفاع عن نفسها.

وأشاد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا بـ "المعركة الشجاعة" التي تخوضها أوكرانيا خلال الاجتماع. وقال: "أنتم تقاتلون من أجل حياتكم وبلدكم وحريتكم. نحن نعلم أنكم تقاتلون أيضا من أجل حياتنا. أنتم لستم وحدكم".

وقال رئيس وزراء سلوفينيا يانيز يانشا إنه على مدى العامين الماضيين كانت المناقشات حول القيم الأوروبية نظرية إلى حد كبير.

وأضاف: "ثم، فجأة، أدركنا أن تلك القيم الأوروبية الأساسية موجودة بالفعل وأنها مهددة وأن الأوروبيين يدافعون عنها بحياتهم في أوكرانيا".

ووصف زيلينسكي الزيارة بأنها خطوة كبيرة وشجاعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية. وقال إنه في الوقت الذي غادرت فيه العديد من السفارات الأجنبية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ، فإن قادة "الدول الأوروبية المستقلة" سيظهرون أنهم لا يخافون.