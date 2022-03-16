شكرا لقرائتكم خبر عن فشل عملية إطلاق مقذوف مجهول لكوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها إن جارتها الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد من منطقة سونان في بيونج يانج، حيث يوجد مطار العاصمة الدولي، في الساعة 0930 صباحا بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت جرينتش).

ونقلت يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة قولها إن "سلطات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري تحليلا إضافيا".

وكان مسؤول دفاعي ياباني قال إن المقذوف على ما يبدو صاروخ باليستي، حسبما ذكرت وكالة كيودو للأنباء.

وزادت كوريا الشمالية بشكل كبير من وتيرة ونطاق تجاربها الصاروخية الباليستية منذ أيلول/سبتمبر.

وتقول كوريا الشمالية إن التجارب تشكل جزءا من أعمال تطوير قمر اصطناعي لرصد الأرض.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، وهي قوة نووية معلنة ذاتيا، اختبار صواريخ باليستية، يمكن أن يحمل بعضها رأسا نوويا.