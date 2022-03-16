عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قرار أوروبي يدرج ميليشيا الحوثي على القائمة السوداء.. واليمن يرحب

الأربعاء 16 مارس 2022

الخليج 365

رحبت وزارة الخارجية اليمنية، الثلاثاء، بقرار الإتحاد الأوروبي بإدراج ميليشيا الحوثي ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات وذلك لتهديدها السلام والأمن والاستقرار في اليمن.



وقالت الخارجية اليمنية في بيان إن القرار الأوروبي يؤكد على "حقائق مهمة" بشأن سلوكيات الحوثيين والمتمثلة في استهداف المدنيين والبنية التحتية في اليمن.

وأضاف البيان أن "القرار يؤكد على حقيقة اتباع الحوثيين سياسة القمع والعنف الجنسي ضد الناشطات السياسيات وتجنيد واستخدام الأطفال وإثارة العنف على أساس طائفي وعنصري وزراعة الألغام وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ومهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر باستخدام القوارب المسيرة والألغام البحرية".

وأشارت الخارجية اليمنية إلى أن "الحوثيون خسروا معركتهم أخلاقيا وقيميا مما عزز من مسألة نبذهم ورفضهم محليا وإقليميا ودوليا".

وحثت الخارجية على ضرورة إبقاء الضغط على الحوثيين إلى حين انهاء الانقلاب واستعادة الدولة، واستئناف العملية السياسية في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث.

وأدرج الاتحاد الأوروبي، ميليشيا الحوثي على القائمة السوداء للإتحاد .

وجاءت الخطوة بعد أن قام الحوثيون بتنفيذ هجمات أصابت المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، وعرقلوا إيصال المساعدات الإنسانية، كما طبقوا سياسة العنف الجنسي والقمع ضد النساء، وشاركوا في تجنيد الأطفال واستخدامهم، واستخدموا ألغامًا أرضية عشوائية، وهاجموا السفن التجارية في البحر الأحمر بعبوات ناسفة وألغامًا تحت الماء.

وقرر الاتحاد وفق هذه الخطوة تجميد أصول الميليشيا وحظر تزويدها بالتمويل، حيث أن هذا القرار يطابق قرارًا صادرًا عن لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 28 فبراير 2022، وصف الحوثيين بالجماعة الإرهابية.

ويقضي القرار الأوروبي بمنع دخول عناصر الحوثيين إلى أوروبا وحظر أي نشاط لهم هناك، وأيضا منع تنقلهم بين دول الاتحاد.

يُذكر أن القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، وضعت في عام 2014 بموجب عقوبات تستهدف الحرب في اليمن.