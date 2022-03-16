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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لم تخسر قتالا.. تعرف على قدرات المقاتلة إف-15 التي ستحصل عليها مصر

الأربعاء 16 مارس 2022

الخليج 365

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تزويد مصر بمقاتلات إف-15 بحسب ما أعلن الجنرال فرانك ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية.



وقال ماكينزي، خلال جلسة في الكونجرس: "أعتقد أن لدينا أخبارا جيدة تتمثل في أننا سنزودهم بطائرات إف-15، وهو عمل طويل وشاق".

ولم يقدم ماكنزي، أكبر قائد أمريكي في الشرق الأوسط، تفاصيل عن التوقيت أو عدد طائرات إف-15، التي تصنعها بوينج ، والتي سيتم تزويد مصر بها.

ولعل أبرز أسباب استمرار تشغيل طائرات إف-15 التي لحقت بها عدة أجيال من الطائرات الأمريكية المقاتلة، أنها لم تخسر مطلقا في الاشتباكات وهو ما يعد ميزة كبيرة - خاصةً إذا كان العدو لا يمتلك طائرات إف-15.

وتعمل المقاتلة الأمريكية إف-15، متعددة المهام، في جميع الأحوال الجوية، وتصنف بأنها طائرةَ تفوق جوي اعتراضية هجومية.

طورت شركة ماكدونيل الأمريكية المبادئ الأولى لطائرة "إف-15" عام 1967، عندما اختيرت الشركة للمشاركة في سباق للفوز بتسليح الجيش الأميركي. وقد طلب من الجيش الأميركي تصنيع طائرة تضمن له التفوق في الجو.

وقد نجحت ماكدونيل التي تلقب بملكة الأجواء في نيل إعجاب الجيش، وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 1969 وقعت معه عقدا لإنتاج مقاتلات "إف-15" التي حلقت لأول مرة في 27 يوليو/تموز 1972.

ولاحقا اندمجت شركة ماكدونيل دوجلاس عام 1996 مع بوينج تحت اسم شركة بوينج للطيران.

كما تعد الطائرة العمود الفقري للقوات الجوية في جميع أنحاء العالم، وتتميز بانخفاض نسبة المخاطر وبتعدد المهام القتالية، فضلا عن توفيرها قدرة حمولة لا مثيل لها، علاوة على أدائها الصارم.

وطورت الشركة المنتجة عدة أنواع من طائرة إف-15، منها إف-15 أس من ذوات المقعد الواحد، وإف-15 بي ودي من ذوات المقعدين.

وهناك أيضا طراز "إف- 15 إيجل سترايك"، وهي مقاتلة سريعة وبعيدة المدى، تحلق على ارتفاعات عالية، قادرة على تدمير أهداف في الجو أو على الأرض في الليل أو في النهار .

مواصفات المقاتلة إف-15

الطول 63 قدمًا و9 بوصات (19.43 مترًا).

الارتفاع 18 قدمًا و8 بوصات (5.69 مترًا)

جناحيها: 42 قدمًا، 10 بوصات (13.06 مترًا)

السرعة 1875 ميلا في الساعة ( 2.5 ماخ).

الارتفاع 65000 قدم (19697 متراً).

الوزن الإجمالي: 20200 كجم

الحد الأقصى لوزن الإقلاع 68000 رطل (30600 كجم).

المدي: 5550 كم مع 3 خزانات وقود اضافية

نصف قطر الاشتباك: 1967 كم

التكلفة: 28-30 مليون دولار تقريبا (1998)

التسليح

رشاش واحد عيار 20 مم

الصواريخ:

4 صواريخ جو أرض AIM-7 Sparrow

صواريخ جو أرض AGM 130 وصواريخ AGM-65 Maverick

4 صواريخ جو-جو من طرارز AIM-9 Sidewinder

8 صواريخ من طراز AIM-120 AMRAAM

إضافة إلى قدرتها على حمل ذخائر موجهة بدقة والقنابل العنقودية،

جيل الجديد

وتعد طائرة إف-15 واحدة من أهم الطائرات المقاتلة التي ظهرت في الجزء الأخير من القرن العشرين، وصنع منها أكثر من 1100 نموذج حتى عام 2008.

ويتمتع الجيل الجديد من المقاتلة إف-15 المعرف بي إف-15 إي إكس، بقدرة أكبر على المناورة، ومدى أكبر، وحمولة أسلحة أعلى.

ووفقًا لمجلة القوات الجوية الأمريكية، ستزود إف-15 إي إكس بنظام الحرب الإلكترونية الجديد (EW)، وأنظمة قمرة القيادة المتقدمة، وأجهزة استشعار ورادارات حديثة، وأحدث أنظمة المهام وقدرات البرمجيات.

كما زودت بأنظمة المهام المفتوحة (OMS) مع أنظمة إدارة المعركة المتقدمة (ABMS)، مما يسمح بالتكامل السريع لأحدث تقنيات الطائرات ويضمن بقاء النظام الأساسي مناسبًا لعدة عقود.

تمتلك هذه الطائرات محركات مزدوجة، مما يوفر قدرة أكبر على القيام بالمهام بالإضافة إلى زيادة سلامة الطيار.

ولن يؤدي تحديث طائرات إف-15 أيضًا إلى تغيير الإستراتيجية التشغيلية، حيث يفترض أن تلعب هذه المقاتلات دورا مكملا لطائرات إف-35، وليس استبدالها.

وتدخل طائرة إف-35 المجال الجوي للعدو لتحديد الأهداف والاشتباك معها، باستخدام تقنية تخفي واستشعار فائقة، حاملة الأسلحة في فتحة داخلية للحفاظ على مستوى التخفي من الرادار.

تستطيع طائرة إف-15 إي إكس حمل ما يقرب من 30 ألف رطل من الأسلحة، بينها 24 صاروخًا جو-جو في مهمة واحدة وهو ما يجعلها خيار ممتاز لمن يريد أن يقتني طائرة تملك تكنولوجيا وتسليح مع قدرات تدعم كافة المهام في البيئات العدائية بكفاءة عالية لضمان تفوقها الجوي.

في المقابل لا تستطيع طائرات إف-35 حمل أكثر من 5700 رطل فقط وفقا لشركة لوكهيد مارتن المصنعة للطائرة.

كما صممت إف-15 إي إكس لتكون أول طائرة مقاتلة أمريكية قادرة على حمل أسلحة فرط صوتية، وهي فئة جديدة من الأسلحة عالية السرعة للهجمات المواجهة وردع التهديدات، وسيكون هذا ضروريا للاستعداد ضد أي مواجهة محتملة.

أبرز مواصفات الطائرة إف-15 إي إكس

الطول: 19.43 م

طول الجناح: 13.05 م

الارتفاع: 18.54 م

مساحة الجناح : 56.5 م²

المحرك: إف110-جي إي-129

اقصي ارتفاع: 60000 قدم

الوزن الخالي: 114500 كجم

الوزن الإجمالي: 37000 كجم

اقصي سرعة) : 2.5 ماخ 2660 كم/س( وهو ما يجعلها أسرع مقاتلة حربية

التكلفة : 80 مليون دولار

تكلفة التشغيل: 27000 دولار / ساعة