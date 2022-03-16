فقدان 7 أشخاص في انهيار أرضي لـ60 منزلا على الأقل شمال بيرو

محمد اسماعيل - القاهرة - بوينس- (د ب أ):

طُمر ما لا يقل عن 60 منزلا في انهيار أرضي في شمال بيرو.

وفي بلدة ريتاماس بمقاطعة باتاز، انزلقت منحدرات تلة وطُمرت المنازل تحت كتل من الأرض، حسبما قال الحاكم مانويل ليمبين يوم الثلاثاء على محطة راديو "آر بي بي".

وجاء في بيان صادر عن الحكومة الإقليمية: "لم يُعرف بعد حجم الضرر".

ولا يزال سبعة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين، بينهم ثلاثة قاصرين، حسبما قال مفوض الشرطة كارلوس ألبرتو فالديراما لإذاعة "آر بي بي".

وأضاف أنه تم بالفعل إنقاذ أربعة أشخاص آخرين. وواصل قرويون وعمال من منجم قريب البحث عن المحاصرين.

وأرسل الرئيس بيدرو كاستيلو، قائد الدفاع المدني ووزير الدفاع إلى المنطقة.

وكتب كاستيلو على تويتر: "ندعم العائلات المتضررة وسنتخذ تدابير مختلفة مع السلطات المحلية".