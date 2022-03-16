شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الاستخبارات البريطانية: روسيا تستقدم قوات من هذه المناطق لتعويض خسائرها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت الاستخبارات البريطانية، إن روسيا تعمل على إرسال المزيد من قواتها إلى أوكرانيا لتعويض خسائرها الفادحة هناك.

وأكدت الاستخبارات البريطانية، في بيان لها قبل قليل، إن روسيا تعزز من عدد قواتها في أوكرانيا لتعويض الخسائر، وتستقدم قواتها من المحيط الهادئ وأرمينيا وقطاع شرق أوكرانيا.

وأشارت البيان، إلى أن روسيا تسعى لاستخدام قوات أمن خاصة ومرتزقة سوريين، وكذلك تستقدم قواتها من المحيط الهادئ وأرمينيا وقطاع شرق أوكرانيا

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشارك في قمة الناتو الاستثنائية الأسبوع المقبل في بروكسل.

وأضافت ساكي، في مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء “أن بايدن وافق على حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بأكثر من 13 مليار دولار”.

وأشارت جين ساكي إلى أن لقاء بايدن وقادة الناتو يهدف لإعادة التأكيد على التزامنا الثابت تجاه الحلفاء، موضحة أن فرض حظر جوي على أوكرانيا سيؤدي إلى تصعيد الأزمة ومواجهة مباشرة مع روسيا.