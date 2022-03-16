شكرا لقرائتكم خبر عن «لم يصدر مني أي شيء».. تصريح مفاجيء من وزير التعليم الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فاجأ وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف الجميع، حول ما تم تداوله عن العودة الشاملة للمدارس.

ونفى المضف في مداخلته بجلسة أمس، صحة ما يثار عن إصداره قراراً بالعودة الشاملة للمدارس، مؤكداً «لم يصدر مني أي شيء بهذا الخصوص».

وأعلن المضف عن وجود 4 آلاف طاولة وكرسي في مخازن «التربية» ستزود بها المدارس خلال أيام.

كما أقرّ بوجود تقصير، قائلا : هذا صحيح، مبينا عدم وجود عمالة نظافة في المدارس بسبب الشركات.