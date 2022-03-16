شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. برج إيفل يزداد 6 أمتار ارتفاعًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصبح برج إيفل في باريس أطول بستة أمتار منذ يوم الثلاثاء بعد تركيب هوائي لاسلكي جديد في الجزء العلوي من المعلم الشهير بواسطة طائرة مروحية، حسبما أعلنت "إيفل تاور سوسايتي".

ويستخدم الهوائي لنقل البث الإذاعي الرقمي في منطقة باريس الكبرى.

ويبلغ ارتفاع برج إيفل الآن 330 مترا.

وآخر مرة اكتسب فيها برج إيفل ارتفاعا قليلا كانت قبل 22 عاما مع تركيب هوائي آخر.

وتم إرفاق عدد كبير من الهوائيات اللاسلكية بالجزء العلوي من الهيكل منذ فترة طويلة. ومنذ أكثر من 100 عام ، تم بث أول برنامج إذاعي فرنسي من برج إيفل.