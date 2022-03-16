شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يعتقل عناصر من حركة الشباب الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت القوات الوطنية العسكرية الصومالية الخاصة من إلقاء القبض على عناصر من ميليشيات الشباب الإرهابية، في منطقة «بريري» التابعة لمحافظة شبيلي السفلى. وأوردت وكالة الأنباء الصومالية أمس أن القوات ألقت القبض، خلال العملية، على ثلاثة أعضاء من ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة. مما يذكر أن الأجهزة الأمنية تقوم بجهود كبيرة لمنع أي تهديد للشعب الصومالي، والقضاء على العناصر الإرهابية.

من جهة أخرى تواجه منطقة القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من أربعة عقود بعد أن توقف هطول الأمطار لثلاثة مواسم متتالية وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وقال البرنامج إن أكثر من أربعة ملايين صومالي مثل حبيبة سيواجهون صعوبات في توفير الغذاء إذا لم تهطل الأمطار في أبريل.

وقالت سيدة تقف وسط أكواخ ذات قباب بنيت بالأقمشة والأغطية البلاستيكية «هربنا من الجفاف.. أخرج يوميًا وأطرق على باب كل منزل في البلدة لأتسول أي شيء يسد جوع أبنائي».

وشهد الصومال سلسلة من موجات الجفاف المأساوية في العقد الماضي.

وتشير أنماط الطقس العالمية إلى أنه ليس من المحتمل هطول الأمطار هذا العام أيضًا وفقا لشبكة نظام الإنذار المبكر من المجاعة والتي حذرت من أن المنطقة قد تشهد أسوأ جفاف على الإطلاق.

وظل عبدالله عبده محمد الذي يرقد بجانب سرير ابنه المريض مسافرًا لمدة ستة أيام بواسطة عربة تجرها الحمير للوصول إلى برديري ليكتشف تفشي وباء الحصبة في المخيم.

أصيب جميع أبنائه الأربعة بالمرض وماتت إحدى بناته بالفعل.

وقال المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي الخضير دلوم محمود «هؤلاء الأشخاص فقدوا كل شيء.. المعاناة الإنسانية هي معاناة إنسانية بغض النظر عما إذا كانت في أوروبا أو أفريقيا أو آسيا أو في أي مكان.. لدينا أزمة تتشكل».

وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إنه إذا لم تهطل الأمطار هذا العام فإن 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة سيعانون من سوء التغذية الحاد بحلول نهاية العام.