شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يوجه ضرباته للميليشيا الإرهابية في مأرب وصعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل تحالف دعم الشرعية باليمن توجيه ضرباته لميليشيات الحوثي الإرهابية وأعلن التحالف، أمس الثلاثاء، عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظتي مأرب وصعدة، وأسفر الاستهداف عن تدمير 13 آلية عسكرية، وخسائر بشرية في صفوف الحوثي، بحسب ما أكد التحالف.

وأكدت مصادر عسكرية وميدانية، مقتل ثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثي الإيرانية، بنيران الجيش الوطني وغارات التحالف، في جبهات محافظة حجة.

وذكرت المصادر، أن كلا من «يحيى علي سليمان منتحل رتبة لواء، وأحمد حسن كزمي منتحل رتبة عميد، وصفة رئيس شعبة الاستخبارات والاستطلاع بالمنطقة الأولى، وعدنان عبدالله الشحيفي، وينتحل أيضا رتبة عميد» لقوا مصرعهم في جبهات حجة خلال الأيام القليلة الماضية.

وخسرت الميليشيات الحوثية مؤخرا، العشرات من القيادات الميدانية بنيران الجيش الوطني وغارات التحالف العربي في جبهتي عبس وحرض بحجة.

معارك عنيفةوللشهر الثاني على التوالي تدور معارك عنيفة شمالي حجة، سقط خلالها الآلاف من عناصر الميليشيا الحوثي الإيرانية بين قتيل وجريح بنيران الجيش الوطني وغارات التحالف بعد أن زج بهم في هجمات وصفت بالانتحارية.

يذكر أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تكبدت خسائر بشرية غير مسبوقة، خلال المعارك التي شهدتها مختلف جبهات القتال خصوصا جبهات حجة ومأرب، وتعز، خلال الأشهر الماضية.

ومع عدم توافر إحصاءات دقيقة عن خسائر الميليشيات الحوثية جراء المعارك والضربات الجوية إلا أن مصادر يمنية تقدر أن الميليشيات خسرت نحو 40 ألفاً من عناصرها وآلاف القيادات، خلال 18 شهراً الأخيرة.

القائمة السوداء أضاف الاتحاد الأوروبي ميليشيا الحوثي اليمنية إلى القائمة السوداء للاتحاد، بعد أن قام الحوثيون خلال الفترة الماضية بتنفيذ هجمات أصابت المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، وعرقلوا إيصال المساعدات الإنسانية، كما طبقوا سياسة العنف الجنسي والقمع ضد النساء، وشاركوا في تجنيد الأطفال واستخدامهم، واستخدموا ألغامًا أرضية عشوائية، وهاجموا السفن التجارية في البحر الأحمر بعبوات ناسفة وألغام تحت الماء. وقرر الاتحاد وفق هذه الخطوة تجميد أصول الميليشيا وحظر تزويدها بالتمويل، حيث إن هذا القرار يطابق قرارًا صادرًا عن لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 28 فبراير 2022. يُذكر أن القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، وضعت في عام 2014 بموجب عقوبات تستهدف الحرب في اليمن.

جماعة إرهابيةمن جهته رحب وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، بقرار الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب اعتماد تصنيف ميليشيا الحوثي، جماعة إرهابية، واعتمادها ضمن قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية، والذي جاء بعد أيام من قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2624) حمل ذات المضمون.

وأوضح الأرياني، بأن القرارين يعكسان الإجماع الدولي والعربي على اعتبار ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، بالنظر إلى الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي ارتكبتها بحق اليمنيين منذ انقلابها، واعتداءاتها على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة والإمارات، وتهديد أمن وسلامة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية.

وأكد الأرياني، المضي في اتخاذ إجراءات عملية لحصر قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي، والمنخرطين في أنشطة داعمة لها «كيانات، وأفرادا»، وأنشطتها السياسية والإعلامية والتجارية التي تم رصدها في عدد من البلدان العربية، والعمل على ملاحقتهم قانونيا وتقديمهم للعدالة باعتبارهم عناصر إرهابية.

ودعا الأرياني، الأشقاء في مختلف الدول العربية، إلى ترجمة قرار الأمانة على مستوى بلدانهم، عبر إصدار القوانين التي تصنف ميليشيا الحوثي «منظمة إرهابية»، وملاحقة وضبط قياداتها وعناصرها، وتسليمهم للحكومة اليمنية، وتجميد أرصدتها، وحظر مختلف أنشطتها.