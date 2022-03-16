شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مليون شخص بأفغانستان يواجهون الجوع الحاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، إن عدد الأشخاص الذين يعانون «الجوع الحاد» في أفغانستان وصل إلى 23 مليونا.

وقال نائب المبعوث الأممي الخاص للشؤون الإنسانية، الدكتور رامز الأكبروف، في بيان له إن الأفغان يواجهون حاليا حالة من انعدام الأمن الغذائي وأزمة سوء التغذية بنسب لم يسبق لها مثيل.

وكان عدد الأشخاص الذين يعانون «الجوع الحاد» في أفغانستان يقدر بـ14 مليون شخص في شهر يوليو الماضي، أي قبل شهر من عودة طالبان إلى السلطة في البلاد.

وقد أجبرت الزيادة السريعة في الأعداد الأسر على اللجوء إلى اتخاذ إجراءات يائسة مثل تخطي تناول وجبات الطعام، أو تحمل مستويات غير مسبوقة من الديون من أجل توفير الطعام على المائدة، بحسب مسؤول في الأمم المتحدة.

من جهتها ذكرت المنظمة الدولية للهجرة، في أحدث تقرير لها أن هناك حاليا ستة ملايين شخص، نازحون داخليا، مضيفة إن الجفاف والصراعات، دفعا المواطنين للنزوح من أماكن إقامتهم.

وجاء في التقرير، الذي نشر السبت أن عدد النازحين، ارتفع بشكل غير مسبوق، في عامي 2016 و2018، وأن عام 2021 كان أيضا واحدا من أسوأ الأعوام للمواطنين، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وأضاف التقرير إن 1.3 مليون شخص نزحوا داخليا في عام 2021 فقط.

وحول المهاجرين، أضاف التقرير أن أربعة ملايين و519 شخصا غادروا أفغانستان، خلال الأعوام الـ11 الماضية.

وأقرت المنظمة أن زيادة الصراعات والقضايا الاقتصادية من أكبر الأسباب بالنسبة للمواطنين لمغادرة أفغانستان وأن معظمهم يعبرون الحدود إلى دول مجاورة.