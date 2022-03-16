عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مهمة على حافة الخطر.. زيارة أوروبية رفيعة المستوى للعاصمة الأوكرانية

الأربعاء 16 مارس 2022

الخليج 365

في تحد كبير للحرب الدائرة منذ 20 يوما، وصل 3 رؤساء حكومات أوروبية، العاصمة الأوكرانية كييف، مساء الثلاثاء، في مهمة سياسية.



ووفقًا لرئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي (53 عامًا)، وصل رؤساء حكومات بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا إلى كييف، مساء الثلاثاء، رغم الحرب الدائرة حول العاصمة الأوكرانية.

ونشر موراويكي مساء الثلاثاء، صورا على "تويتر"، تظهره مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا (57 عاما) ونظيره السلوفيني يانيز جانسا (63 عاما) على طاولة أمام خريطة أوكرانيا.

كما سافر نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي (72 عامًا) مع الوفد الرفيع، للعاصمة الأوكرانية أيضا.

وكتب موراويكي: "هنا، في كييف التي مزقتها الحرب، يصنع التاريخ.. هنا تحارب الحرية ضد عالم الاستبداد. مستقبلنا جميعًا على المحك هنا".

وتابع رئيس الحكومة البولندية أن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا، التي يمكنها الاعتماد على مساعدة أصدقائها، مضيفا: "لقد أحضرنا هذه الرسالة إلى كييف اليوم".

وسافر السياسيون الأربعة إلى كييف بالقطار، حيث يخططون للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (44 عاما) ورئيس الوزراء دينيس شميهال (46 عاما).

وأعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية أن الوفد الأوروبي سيقدم دعم ملموس لأوكرانيا في كييف.

وفقًا لمتحدث باسم الحكومة البولندية، جرى التخطيط للرحلة في سرية تامة بالتشاور مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

ومنذ بداية الحرب، تعرضت كييف مرارًا وتكرارًا للقصف بالصواريخ الروسية، وفرض عمدة المدينة فيتالي كليتشكو (50 عامًا) مؤخرًا، حظر تجول من مساء الثلاثاء إلى صباح الخميس بعد حدوث عدد من الهجمات الخطيرة.

ويعيش العديد من سكان المدينة في المخابئ والملاجئ، حيث دقت صفارات الإنذار مرة أخرى مساء الثلاثاء، تحسبا لحدوث قصف.