البيت الأبيض يسخر من عقوبات روسيا على بايدن

الشارقة - اميمة ياسر -

سخر البيت الأبيض، الثلاثاء، من العقوبات الانتقامية التي فرضتها روسيا على مسئولين أمريكيين.

وكانت روسيا قد قررت وضع بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان والمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي ومجموعة من المسئولين الأمريكيين الآخرين على قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول روسيا.

وقالت ساكي، في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن روسيا ربما فرضت دون قصد عقوبات على والد جو بايدن الراحل عن طريق حذف لقب "الابن" من اسم الرئيس الأميركي.

وأضافت المتحدثة: "الرئيس بايدن هو الابن وبالتالي ربما فرضوا عقوبات على والده... لا يخطط أي منا للقيام برحلات سياحية إلى روسيا، وليس لدى أي منا حسابات بنكية لن نستطيع الوصول إليها، وبالتالي سنمضي قدما".

وبدت الخطوة، التي جاءت رداً على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، رمزية إلى حد كبير، حيث قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تحافظ على علاقات رسمية وستضمن إمكانية إجراء اتصالات رفيعة المستوى مع الأشخاص المدرجين في القائمة إذا لزم الأمر.

وتابعت ساكي: "أعتقد أننا واثقون من أننا إذا احتجنا لإجراء محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع روسيا فسوف نتمكن من فعل ذلك".