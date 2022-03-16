مذكرة حكومية لمجلس النواب: خطة لمضاعفة الصادرات المصرية لأفريقيا بحلول 2025

وتشير المذكرة إلي الإجراءات المتخذة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع في الصادرات نحو القارة السمراء، انطلاقا من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية بحلوّل عام 2025، وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بإعداد تصور مبدئى حول الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، وتقوم كل وزارة أو جهة بتنفيذ المهام المكلفة بها وفقاً للمحاور التي تتضمنها الخطة.

وفى هذا الصدد، نرصد اتجاهات التجارة بين مصر وأفريقيا:

1- تعتبر أفريقيا أحد أهم الأسواق للصادرات المصرية، حيث ترتبط مصر مع عدد كبير من الدول الأفريقية باتفاقات تجارة حرة تسمح للصادرات المصرية بالتمتع بالعديد من المزايا داخل الأسواق الأفريقية.

2- وعلى الرغم من هذا، فإن حجم التجارة البينية بين مصر وأفريقيا يعد ضئيلاً للغاية مقارنة بالفرص المتاحة بالقارة، حيث يقدر حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا بحوالى 3.8 مليار دولار (إحصاءات 2020)، ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات المصرية لأفريقيا بنهاية عام 2021 لتصبح ما يعادل 5 مليارات دولار أمريكى.

3- تتركز حوالى 69٪؜ من صادرات مصر لأفريقيا في الدول العربية الأفريقية، وبالتالي فإن صادرات مصر لدول أفريقيا جنوب الصحراء (غير العربية) تبلغ حوالي 30٪؜ فقط من جملة صادرات مصرلأفريقيا وتتركز في كل من كينيا وأوغندا وجنوب أفريقيا.

4- تتسم الصادرات المصرية لأفريقيا بالتركز الشديد (بقيم معقولة) في الدول الأفريقية العربية، بالإضافة إلى كينيا وبعض دول شرق أفريقيا مثل أوغندا، مع انتشار جغرافي متشتت في أكثرمن دولة أفريقية.