شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش "نائب التنسيقية": تسعير رغيف الخبز الحر يخفف من الأعباء على المواطن والان مع تفاصيل الخبر
ولفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن ضبط أسعار السلع يتطلب زيادة الرقابة بكافة محافظات الجمهورية، واتخاذ قرارات حاسمة في شأنها توفير السلع الأساسية.
ولفت إلى أن وضع أسعار استرشادية على السلع الأساسية أمرا سيسهم في التقليل من استغلال البعض، وتؤكد أنه لا توجد رفاهية في رفع الأسعار المتعاقب وتركها لأهواء البعض.
وشدد أن ظروف المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع دعم ومساندة الدولة والمواطن حتى يتم تخطى كبوة غلاء الأسعار، مشيرا إلى أن استغلال بعض التجار للأزمة أمر غير مقبول بالمرة في ظل أوضاع تتطلب من الجميع تحمل المسئولية المجتمعية.
كان وجه الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر، كما وجه بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ.