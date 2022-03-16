عمرو درويش "نائب التنسيقية": تسعير رغيف الخبز الحر يخفف من الأعباء على المواطن

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الدولة اتخذت خلال الفترة الأخيرة إجراءات هامة لحماية المواطن من غلاء الأسعار، معتبرا أن توجيه الرئيس السيسي بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط وحمايته من جشع التجار.

ولفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن ضبط أسعار السلع يتطلب زيادة الرقابة بكافة محافظات الجمهورية، واتخاذ قرارات حاسمة في شأنها توفير السلع الأساسية.

ولفت إلى أن وضع أسعار استرشادية على السلع الأساسية أمرا سيسهم في التقليل من استغلال البعض، وتؤكد أنه لا توجد رفاهية في رفع الأسعار المتعاقب وتركها لأهواء البعض.

وشدد أن ظروف المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع دعم ومساندة الدولة والمواطن حتى يتم تخطى كبوة غلاء الأسعار، مشيرا إلى أن استغلال بعض التجار للأزمة أمر غير مقبول بالمرة في ظل أوضاع تتطلب من الجميع تحمل المسئولية المجتمعية.