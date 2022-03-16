شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الدولة المصرية تتحرك فى أكثر من اتجاه لتوفير السلع الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، إن الفترة الماضية شهدت زيادة فى الأسعار العالمية فى ظل زيادة أسعار النفط والقمح والغذاء، موضحا أن الدولة المصرية تتحرك فى أكثر من اتجاه بداية من تأمين الاحتياطى الاستراتيجي من السلع الأساسية والتعامل مع الموازنة فى ظل التحولات والتغيرات فى الأسعار بشكل عام.

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية فى قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برفع حوافز توريد القمح من الفلاحين، وهو قرار إيجابي سيساهم فى زيادة التوريدات من قبل الفلاحين، متابعا: "الأسعار العالمية ارتفعت ولكن هناك حالة من الاستباق من قبل التجار والموزعين ورفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيه، مثل العيش غير المدعم وفكرة مراقبة سعره وفق سعر محدد وواضح خطوة مهمة، خاصة أن الحملات من قبل الأجهزة المعنية ضبطت السوق لأنه التاجر الذي يرفع الأسعار دون وجه حق أو المتحكر يدرك أنه سيتعرض للعقاب الحاسم.. ودور وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك مهم جدا فى هذا الأمر".

وتابع الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة فيما يخص مراقبة الأسواق، وأن توفير أرقام ساخنة للتواصل مع الأجهزة الرقابية وتتحرك بشكل سريع لمعاقبة من يخالف ويرفع الأسعار، موضحا أنه يجب وجود عقوبات حاسمة لأننا فى وضع استثنائي وصعب، والاحتكار ضد أمن الدولة وأمن المواطنين.

وأكمل الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "الرئيس السيسي تحرك ووجه الحكومة والتموين والرقابة، ولدينا احتياطي من القمح لنهاية العام، وعلينا مواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار والقرارات التى تتخذها الدولة سوف تساهم بشكل كبير فى مواجهة المخالفين ومن يرفعون الأسعار أو يحتكرون السلع".

وشدد رئيس تحرير الخليج 365، أن الإصلاح الاقتصادي ساهم فى تخطي آثار جائحة كورونا السلبية، موضحا أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تبذل جهودا كبيرة فى تنمية القطاع الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية من أجل زيادة الإنتاج المحلي، ومضاعفة الإنتاج، وتابع: "البيانات الأخيرة تشير إلى أن الدولة المصرية شهدت تراجعا فى استيراد القمح من الخارج بنسبة 15 إلى 20% تقريبا.. وهذا رقم كبير ونحن هنا نتكلم فى ملايين الأطنان من القمح، والفترة المقبلة فى ظل التوسع الزراعي ستزداد هذه النسبة"، مؤكدا "لدينا مخزون آمن من القمح يكفى لآخر العام".