شكرا لقرائتكم خبر عن وفد عن تنسيقية شباب الأحزاب يتفقد الخدمات بأسيوط ويلتقى المحافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

والتقى وفد التنسيقية اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لطرح عدد من المشكلات التي تؤرق المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، وعرض مشروعات حياة كريمة بقرى ومراكز المحافظة، كما تفقد الوفد عددا من المستودعات البترولية للوقوف على احتياجات العاملين.

وأجرى الوفد جولة ميدانية إلى مركز أبنوب، شملت زيارة مستشفى أبنوب المركزي، وتابع الوفد مخطط تطوير مستشفى ٱبنوب، والحلول البديلة للمواطنين للاستفادة بالخدمات الصحية، وتفقد مبنى الاستقبال، كما تفقد إدارة أبنوب التعليمية وتم طرح بعض المشكلات التي تؤرق المواطنين من الخدمات التعليمية وعجز المدرسين.

وزار الوفد مركز شباب أبنوب الرياضي بحضور رئيس المركز، وتم عرض ما يتطلبه المركز من رفع كفاءة الملعب الكبير، وعمل مدرجات وصالة ألعاب متعددة الأنشطة وحمام سباحة والبدء فى المنحة المقدمة لمركز الشباب.

كما تفقد الوفد مركز طب الأسرة وتم عرض مشكلة المبنى الذي لم يتم تسليمه إلى الآن، وحرص الوفد على زيارة وتفقد مشروع حياة كريمة ببني محمديات، وسرعة تنفيذ الإنشاءات، وتم تجميع كل هذه المشكلات ليتم التعامل معها إما عن طريق التواصل الحكومي مع الوزارات أو من خلال استخدام الأدوات البرلمانية المناسبة.