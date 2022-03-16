شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ محافظة بني سويف بالعيد القومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهالى محافظة بني سويف، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، الذي يأتي إحياء لمشاركة أبناءها الأبطال في ثورة 1919 ضد الاحتلال البريطاني.

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "إذ تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب جموع شعب المحافظة بهذه الذكرى الطيبة، فإنها تؤكد ضرورة استلهام روح الأجداد في بناء ونهضة وتقدم الوطن الأكبر، والاصطفاف خلف القيادة السياسية لإعادة بناء مصر الحديثة".

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها متواجدة في كل محافظات الجمهورية، بين الناس، للوقوف على اهتماماتهم ومشاركتهم همومهم والعمل على النهوض بالدولة المصرية، وهي عملية تبدأ من كل قرية ونجع وشارع وحارة في مصر.