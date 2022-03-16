شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعلن نتائج الموسم الأول لمنتدياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "المنصة الحوارية للعدالة الثقافية".. أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نتائج فاعليات الموسم الأول للمنتديات.

يتناول الموسم الأول للمنتديات 4 محاور ضمن ملف العدالة الثقافية وهي محور تطوير قصور الثقافة ومحور محو الأمية ومكافحة الإدمان، ومحور أطفال بلا مأوى "أطفال الشوارع".

ويأتى اختيار تلك المحاور باعتبارها أهم العناصر التي تسهم بشكل واضح في صياغة المكون الثقافي للمواطن، كما تساعد في مواجهة التحديات التي تؤثر سلبًا على استقرار المنظومة القيمية للمجتمع، فضلا عن الطابع التنموى المتمثل في تقديم خدمات ثقافية لائقة بالمواطن في ظل الجمهورية الجديدة، إضافةً لذلك فإن القوى الناعمة المتمثلة في البعد الثقافي للشعوب هي أحد أهم العناصر التي تحافظ على الهوية الوطنية للدولة وأمنها القومى.

يتم الانتهاء من المحاور الأربعة على مرحلتين، الأولى عبر ورش عمل يشارك فيها عدد من المهتمين من داخل المنتديات، بالإضافة إلى عدد من المختصين والمهتمين من خارج أعضاء التنسيقية، وذلك للوصول لمخرج يحقق الهدف المطلوب.

أما المرحلة الثانية فهى عبارة عن حلقات نقاشية مع شخصيات أكثر تخصصاً كممثلين من الجهاز التنفيذى والمجالس التشريعية والمجتمع المدنى بهدف الوصول لصيغة مثلى للمحور محل النقاش.

ويذكر أن التنسيقية ستبدأ العمل على مجموعة جديدة من المبادرات خلال الموسم الحالي تضم مبادرة "هي" وتستهدف وضع استراتيجية متكاملة لبناء المرأة المصرية على المستويات الاقتصادية والتوعوية والسياسية والصحية والاجتماعية، ومبادرة "دعم قطاع النقل البحري" وتقديم رؤية بشأن التحديات التي تواجهه، ومبادرة للنهوض بالصناعات الجلدية.

كما تتضمن المبادرات الجديدة مبادرة شباب ووظائف المستقبل، ومبادرة إطلاق منصة لتحدي المخاطر، ومبادرة الشراكات الدولية، ومبادرة شركاء التنمية، ومبادرة تأهيل ذوى الهمم.