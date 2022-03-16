شكرا لقرائتكم خبر عن موعد تطبيق موازنة البرامج والأداء بعد إصدار قانون المالية العامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، موعد تطبيق موازنة البرامج والأداء بشكل كامل مع نظام موازنة الأبواب والبنود.

وفى هذا الصدد، نص قانون المالية العامة الموحد، على أن يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء فى غضون أربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستيراتيجية للدولة.

ووفقا للقانون، تحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.

جدير بالذكر، أن القانون عرف الموازنة العامة للدولة بأنها البرنامج المـالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار الخطة العامة للتنمـية الاقتصـــادية والاجتماعية والأهــداف الاسـتراتيجية للدولـة.

كما عرف قانون المالية العامة الموحد موازنة البرامج والأداء، بأنها نظام يهدف إلي رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها .

وكان مجلس النواب قد ناقش قانون المالية العامة الموحد ووافق عليه خلال الشهور القليلة الماضية، وصدق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 فبراير 2022.