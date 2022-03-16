أمين عام الناتو يعرب عن قلقه من إمكانية شن روسيا عملية سرية ضد أهداف عسكرية في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل-(أ ش أ):

أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج أمس الثلاثاء عن قلقه إزاء إمكانية قيام روسيا بشن عملية سرية ضد أهداف عسكرية - تعرف باسم "عملية الراية الزائفة" - في أوكرانيا من المحتمل أن تتضمن أسلحة كمياوية.

وقال ستولتنبرج - خلال مؤتمر صحفي - إن "روسيا ادعت أنها لن تقوم بغزو أوكرانيا ولكنها فعلت، وادعت أنها ستسحب جنودها ولكنها أرسلت المزيد.. وادعت أنها تحمي المدنيين ولكنها تقتلهم" /على حد تعبيره/.

وأضاف "الآن روسيا تنشر إداعاءات سخيفة بشأن معامل بيولوجية وأسلحة كمياوية في أوكرانيا، وهذه كذبة أخرى"، مؤكدا أن أوكرانيا لها الحق الأساسي في الدفاع عن نفسها المكفول لها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد على أن حلفاء الناتو وشركائه سيواصلون مساعدة أوكرانيا في إعلاء هذا الحق عبر توفير معدات عسكرية ومساعدات مالية وإنسانية.

وأشار إلى أن الناتو وضع مئات آلاف الجنود على أهبة الاستعداد في أنحاء دول الحلف، بالإضافة إلى 100 ألف جندي أمريكي في أنحاء أوروبا، ونحو 40 ألف جندي تحت إمرة الناتو المباشرة أغلبهم في الجانب الشرقي من الحلف، مدعومة بقوى جوية وبحرية ودفاعات جوية.

وأوضح أن "هذا يرسل رسالة لا لبس فيها بأن الهجوم على أحد الحلفاء سيقابل برد حاسم من جميع الحلفاء."