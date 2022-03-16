حرقوه.. محاكمة المتهمين بقتل "طفل المقطم" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة "م. ع" عامل، و"ك. م" وشهرته رامي، و "ه. م"، بتهمة وضع نار عمدًا في مبنى مسكون ووفاة طفل في المقطم.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول وضع النار عمدا في مبنى سكني مملوك للمجني عليه "عماد محمود"، بأن سكب على باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن، ونشأ عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل "هاني عماد"، والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به.

وأضافت أن المتهمين الباقيين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن أمدوه بعبوة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعة.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه هاني عماد في العقد الثاني من العمر وأن وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسده بنسبة 30%.