اختفاء مقتنيات من فندق “كوبورغ”.. فضيحة تلاحق الوفد الإيراني قبيل مغادرته فيينا!!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

ضجت وسائل التواصل بفضيحة نسبت إلى أعضاء فريق التفاوض الإيراني في فيينا، قبل مغادرتهم إلى طهران عقب تعليق مفاوضات الاتفاق النووي.

حيث كشفت مصادر إعلامية إيرانية مطلعة على المفاوضات النووية في فيينا لصحيفة القبس الكويتية عن اختفاء لوازم وأدوات من الجناح الذي كان يقيم فيه الوفد الإيراني بفندق قصر كوبورغ خلال المفاوضات.

وأكدت المصادر، أن إدارة الفندق -الذي يعد من الأفخم في فيينا وأوروبا- اكتشفت اختفاء وفقدان العديد من اللوازم، عقب مغادرة الوفد، في أعقاب تعليق المفاوضات النووية.

وعلمت القبس من خلال مصادرها أن العناصر واللوازم التي فُقدت ليست قليلة، ما دفع إدارة الفندق إلى توجيه رسالة رسمية إلى الوفد الإيراني ومطالبتهم بإعادة بعض العناصر التي تحمل قيمة تراثية وتاريخية بالنسبة لهذا الفندق العريق، المعروف باستضافته للعديد من المفاوضات لحل النزاعات الدولية.

واضافة إلى المناشف والشامبو والصابون، فإن العناصر التي تم فقدانها تضم بعض الأطباق الفضية وأدوات المائدة، ومزهرية واحدة على الأقل، وحتى آلة صنع القهوة وكبسولاتها.

وبحسب المصادر فقد فتحت دائرة التفتيش في وزارة الخارجية الإيرانية تحقيقاً حول هذا الأمر.

يشار إلى أنه ومنذ إعلان توقف مفاوضات فيينا أواخر الأسبوع الماضي، ومغادرة المفاوضين إلى عواصمهم من غير تحديد موعد للعودة، تكرر حديث المسؤولين عن أنّ “العوامل الخارجية تثقل كاهل المفاوضات عندما اقتربت من نقطة النهاية”. والمعنيّ بذلك، مطالبة موسكو في آخر لحظة بضمانات تعفيها من العقوبات لتعاملها مع إيران، على اعتبار أنّ من حقها الاستفادة من اتفاق شاركت في صنعه.