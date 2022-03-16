مصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مرور محافظة كركوك، عن مصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير على طريق كركوك تكريت.

وقالت المرور في بيان، إنه "وقع حادث إصطدام بين مركبتين، الأولى حمل نوع مارسيدس تريلة فلات، والثانية نوع كيا حمل"، موضحة أن "سبب الحادث هو أجتياز خاطئ من قبل سائق المركبة الأولى نوع تريلة مارسيدس فلات مما أدى إلى أصطدامه بالمركبة الثانية نوع كيا".

وأضافت أنه "نتج الحادث للإسف الشديد وفاة (3) أشخاص وإصابة (1) شخص واحد بإصابات بليغة تم نقله إلى مستشفى كركوك العام نتيجة الحادث".