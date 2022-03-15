شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن تصفية اثنين من كبار المخابرات الأوكرانية قرب كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلنت روسيا، عن تصفية اثنين من كبار ضباط الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في ضواحي كييف، عبر قوات خاصة روسية. وأفادت وكالة “تاس” بأن القوات الخاصة قامت بتصفية الضابطين، مشيرة إلى أن أحدهما توسّط قائمة المطلوبين لروسيا. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله :” إن القوات الخاصة الروسية صفّت اثنين من كبار الضباط بمديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية قرب كييف”. وأوضح المصدر أن الضابطين هما العقيد أوليغ أحمدوف والنقيب أول دميتري سايشوك، منوها أن “أحمدوف كان على قائمة المطلوبين لروسيا”.

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