شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيان يحولان سيارة BMW لمدفع رشاش ومضاد للطائرات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق قيام زوجين أوكرانيين بتحويل سيارتهم باهظة الثمن من نوع BMW لمدفع رشاش مضاد للطائرات.

وظهرت السيارة، في المقطع الذي نشره حساب “سكاي نيوز عربية” في “تويتر”، وقد تم تجهيزها بسلاح رشاش مضاد للطائرات محمل على 4 قوائم.

يذكر أن روسيا، بدأت قبل أسابيع عملية عسكرية بالأراضي الأوكرانية، بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 21 فبراير الجاري عن قراره الاعتراف بسيادة منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا “أخرجت خطة الهجوم الروسية عن مسارها”، مضيفا “صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو”.